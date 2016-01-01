بالفيديو.. لصان بموتوسيكل يسرقان فتاة بعد تهديدها بالسلاح
بواسطة 34 دقيقة مضت
رصدت كاميرا مراقبة مثبتة بأحد شوارع مدينة مراكش المغربية عملية سرقة تعرضت لها فتاة على يد لصين يستقلان دراجة بخارية.
وأظهر مقطع الفيديو أحد اللصين يهاجم الفتاة ويسرق بعض متعلقاتها بعد تهديدها بسلاح أبيض كان بحوزته، بينما كان الآخر بانتظاره لينطلق بالدراجة فور إتمام السرقة.
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