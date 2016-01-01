بالفيديو.. لصان بموتوسيكل يسرقان فتاة بعد تهديدها بالسلاح

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج بعدما كانت أخبارنا سباقة يوم أمس إلى نشر خبر حول الاعتداء المفترض الذي تعرض له أفراد من البحرية الملكية المغربية ... تفاصيل أكثر