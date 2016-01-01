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بالفيديو.. عمل بطولي لمارة ينقذون ضحايا حادث طريق من سيارة مشتعلة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو.. عمل بطولي لمارة ينقذون ضحايا حادث طريق من سيارة مشتعلة

نشر موقع ذا صن لقطات مذهلة لمجموعة من المارة ينقذون حياة ضحايا حادث طريق من سيارة مشتعلة بالنيران.

 

يظهر الفيديو لمجموعة من الرجال يحاولون إنقاذ ركاب سيارة تحطمت على الطريق السريع بين مدينة روستوف جنوب غرب روسيا ومدينة باكو عاصمة أذريبجان قبل أن تنفجر السيارة وتشتعل النيران.

 

ويمكن رؤية رجل مسن يركل بقوة نافذة باب السائق ويسحبه لبر الأمان، وتمكن رجل آخر من إنقاذ باقي الركاب بنفس الطريقة.

 

وذكر الموقع أن ضحايا الحادث تم سحبهم في الوقت المناسب، وأشاد مستخدمو الإنترنت بشجاعة الرجال خاصة الرجل المسن الذي أنقذ السائق.

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