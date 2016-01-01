الرئيسية | الأخـيـرة | بالفيديو.. لحظة سقوط شاب بطريقة مؤلمة من أعلى دراجة بخارية

بالفيديو.. لحظة سقوط شاب بطريقة مؤلمة من أعلى دراجة بخارية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالفيديو.. لحظة سقوط شاب بطريقة مؤلمة من أعلى دراجة بخارية

تعرض شاب خليجي لسقطة مروعة أثناء استعراض مهاراته في قيادة دراجة نارية على الطريق السريع.

 

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شابا يستعرض مهاراته في قيادة دراجة نارية على الطريق السريع بسرعة عالية، وراح يقف بالدراجة ما تسبب في سقوطه بطريقة مروعة على الطريق.

 

ولم يذكر ناشر الفيديو أي معلومات عن الشاب وما أصابه.

مجموع المشاهدات: 87 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات