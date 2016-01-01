بالفيديو.. لحظة سقوط شاب بطريقة مؤلمة من أعلى دراجة بخارية
بواسطة ساعة واحدة مضت
تعرض شاب خليجي لسقطة مروعة أثناء استعراض مهاراته في قيادة دراجة نارية على الطريق السريع.
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شابا يستعرض مهاراته في قيادة دراجة نارية على الطريق السريع بسرعة عالية، وراح يقف بالدراجة ما تسبب في سقوطه بطريقة مروعة على الطريق.
ولم يذكر ناشر الفيديو أي معلومات عن الشاب وما أصابه.
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