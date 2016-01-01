بالفيديو.. موقف طريف لجمل يفشل في النهوض بشاب بدين

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا لجمل يفشل في النهوض بشاب ثقيل الوزن رغم كل المحاولات التي بذلها لذلك.

ورغم استطاعة الجمل في النهاية الوقوف بحمله الثقيل بعد معاناة إلا أنه فشل في تحمله لأكثر من ثانية واحدة ليسقط به أرضا وسط ضحكات الموجودين.