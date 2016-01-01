بالفيديو.. لحظة سقوط سائح من مظلة
بواسطة ساعة واحدة مضت
لقي سائح استرالي 71 عاما مصرعه بعد تعرضه لسقوط مروع من ارتفاع شاهق بعد إقلاعه بمظلة هواء أثناء تواجده بصحبة زوجته أحد الشواطئ في تايلاند.
ورغم وجود مرشد مع السائح إلا أن حزام الأمان أفلت منه ليسقط على بعد أمتار من الشاطئ لينقل بعدها إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.
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