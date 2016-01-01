بالفيديو.. امرأة تسرق حقيبة سيدة بموس خبأته في فمها

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو لامرأة تسرق حقيبة سيدة بموس حاد خبأته في فمها.

وفقا لمقطع الفيديو الذي التقط بأحد المحال التي لم يذكر موقعها، أقحمت اللصة نفسها بجانب سيدة ثم وضعت يدها على فمها مخرجة الشفرة الحادة ثم قطعت بها حقيبة السيدة وأعادتها إلى فمها مرة ثانية وأخيرا استولت على ما بالحقيبة وظهرت تخبأه في ملابسها بعد انصراف المرأة.