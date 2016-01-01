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بالفيديو.. لحظة فقس «كتاكيت» من البيض بسبب شدة الحرارة في البحرين

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو.. لحظة فقس «كتاكيت» من البيض بسبب شدة الحرارة في البحرين

تداول مستخدمو موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، مقطع فيديو يرصد لحظة خروج "كتاكيت" من البيض، بسبب ارتفاع درجة الحرارة في البحرين.

 

ويظهر في الفيديو "الكتاكيت" وهي تخرج من البيضة بعد عملية "الفقس"، ويعلق صاحب الفيديو قائلًا: «من حرارة الجو في البحرين الكتاكيت طلعت داخل الصندوق».

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