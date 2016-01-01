بالفيديو.. لقطات مذهلة لنيران غير عادية تشبه المياه

تم استدعاء إدارة الحريق في ورومينج لإطفاء نيران غير عادية تشبه المياه.

قال رجال الإطفاء إن الحريق كان نتيجة إشعال نيران في كومة كبريت، واقتربوا من النيران الغريبة بعد تأمين أنفسهم بملابس مناسبة وأجهزة تنفس لتجنب استنشاق ثاني أكسيد الكبريت، وهو غاز خطير تكون بعد الحريق.

وشاركت الإدارة مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يظهر النيران وكأنها مياه تتدفق، وبعد 30 ثانية بدأت تشتعل النيران، حيث استخدموا المياه لتبريد السطح وخفض درجة الحرارة.