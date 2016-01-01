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بالفيديو.. لقطات غريبة لطبق طائر يظهر في سماء مدينة مكسيكية

بواسطة أخبارنا المغربية 6 ساعات 58 دقيقة مضت
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بالفيديو.. لقطات غريبة لطبق طائر يظهر في سماء مدينة مكسيكية

أصبح جسم غريب على شكل صحن طائر حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصويره يحلق فوق مدينة مكسيكية.

 

فوجئ المارة بجسم غريب يتحرك ببطء وسط السحب فوق بلدة بروغريسو دي ماديرو في جنوب المكسيك، لكن المشهد تسبب في حيرة المستخدمين على الإنترنت، حيث ادعى البعض أنه خدعة بينما اقترح آخرون أن الشكل قد يكون ظاهرة متعلقة بالطقس.

 

نشر موقع ذا صن لقطات للمشهد الغريب، ويمكن سماع سيدة تتساءل عن الجسم الغريب ورجل يرد أنه جسم طائر.

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