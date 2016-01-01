بالفيديو.. لحظة انقلاب سيارة 12 مرة على الطريق

تعرض سائق يقود سيارته على الطريق في روسيا إلى حادث مروع عندما سار في الاتجاه المعاكس.

نشر موقع ذا صن لقطات مرعبة لسائق يقود سيارة بيضاء يسير عكس الاتجاه، ويبدو أنه كان يقود سيارته بسرعة فائقة ما أدى إلى فقدان سيطرته على عجلة القيادة، وانقلاب السيارة 12 مرة على الأقل في مشهد صادم، وانتهت اللقطات بوقوف السيارة على الطريق.

رصدت كاميرا سيارة لقطات للحادث، ولم يذكر الموقع تفاصيل عن حالة السائق.