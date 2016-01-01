هام للجالية المغربية التي تخطط للقدوم إلى المملكة عبر الطرقات الإسبانية

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

يجد البعض من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والذين اختاروا القدوم إلى وطنهم بالسيارة عبر التراب الإسباني، يجدون، أنفسهم أحيانا أمام غرامات ثقيلة تحررها في حقهم الشرطة الإسبانية بسبب جهلهم بالقوانين المطبقة على طرقها والتي تكون مغايرة لما ألفوه في بلدان إقامتهم، إذ قد تصل قيمة بعض الغرامات إلى حوالي 3000 أورو، وهو ما قد ينهي عطلة العائلة المتضررة قبل حتى أن تبدأ.

وفيما يلي مجموعة من الممنوعات بالطرقات الإسبانية وقيمة الغرامة المطبقة على المخالف وفقا لموقع إخباري إسباني:

* سياقة السيارة بدون حذاء أو وضع قرقابة 80 يورو ثمن مخالفة.

*سياقة بدون ارتداء قميص 80 يورو ثمن مخالفة.

* شرب ماء أثناء قيادة السيارة 100 يورو ثمن مخالفة.

* إخراج أحد أطراف السائق من زجاج السيارة أثناء قيادتها 80 يورو مiخالفة.

* وضع غطاء الرأس يحجب أذني السائق 80 يورو ثمن مخالفة.

* أكل مثلجات من طرف السائق 100 يورو ثمن مخالفة.

* وضع أشياء تحجب الرؤية من الزجاج الخلفي للسيارة 200 يورو ثمن مخالفة.

* غسل السيارة في طريق عام من 30 إلى 3000 يورو ثمن مخالفة.

* وضع أحد مرافقي السائق أرجلهم او الجلوس في وضعية غير مستقيمة 100 يورو ثمن مخالفة.

* رمي أشياء من السيارة و هي متحركة 200 يورو و ناقص 4 نقط من رخصة السياقة.

* نسيان رخصة السياقة 10 يورو ثمن مخالفة.

* زيادة في عدد الركاب خارج العدد المسموح 80 يورو ثمن مخالفة لكل زيادة.

النص الأصلي بالإسبانية :

???? ¡Atentos en la carretera este verano! ????

⚫ Conducir en chanclas: 80€

⚫ Conducir descalzo o sin camiseta: 80€

⚫ Beber agua mientras conduces: 100€

⚫ Sacar mano, codo o brazo por la ventanilla: 80€

⚫ Conducir con gorro que tape las orejas: 80€

⚫ Comer un helado mientras conduces: 100€

⚫ Conducir con objetos en la bandeja trasera sin sujeción: 200€

⚫ Lavar tu vehículo en la vía pública: 30 - 3.000€

⚫ Copiloto con los pies en el salpicadero: 100€

⚫ Tirar un cigarrillo por la ventana: 200€ + 4 puntos

⚫ No llevar el permiso de conducir: 10€

⚫ Llevar a 6 o a 7 personas en el coche: 80€