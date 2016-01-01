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ألمانيا: طائرتان حربيتان تخترقان حاجز الصوت بحثاً عن طائرة مصرية

بواسطة دويتشه فيله 43 دقيقة مضت
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ألمانيا: طائرتان حربيتان تخترقان حاجز الصوت بحثاً عن طائرة مصرية

أوضح متحدث باسم هيئة السلامة الجوية في ألمانيا أن السلطات الألمانية لم تتمكن مساء أمس الجمعة (14 يوليو/ تموز 2017) لمدة تزيد عن خمس دقائق من الاتصال بطائرة مصرية، الأمر الذي جعلها تخطر القوات الجوية وفقاً لما هو معمول به في هذه الحالات.

وكانت الطائرتان التابعتان للجيش الألماني قد أقلعتا من مدينة نويبورغ في بافاريا ولحقتا بالطائرة المصرية بسرعة كبيرة، ما جعلهما تخترقان حاجز الصوت وتحدثان صوت فرقعة عالية.

هذا وذكرت الشرطة أنها تلقت اتصالات من مواطنين في عدة مدن بعد أن أصيبوا بالقلق جراء هذا الصوت. يذكر أن الطائرة المصرية أقلعت من الغردقة، التي وقع بها أمس هجوم بسكين أسفر عن مقتل سائحتين ألمانيتين.

من جانبه، قال متحدث باسم سلاح الجو الألماني إن هذه الحادثة لم يكن لها تأثير على الأمر الصادر للطائرتين بتعقب الطائرة المصرية، مشيراً إلى أن الموضوع يتعلق " بمناورة روتينية".

لكن الطريف في الأمر أن تدخل طائرتي الجيش لم يكن ضرورياً، إذ أن طاقم الطائرة المصرية كان قد اتصل عبر اللاسلكي بمطار مونستر/ أوسنابروك حتى قبل لحاق الطائرتين بها، ومن المرجح أن الطائرة المصرية استخدمت في وقت سابق تردداً خاطئاً.

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