ألمانيا: طائرتان حربيتان تخترقان حاجز الصوت بحثاً عن طائرة مصرية
أوضح متحدث باسم هيئة السلامة الجوية في ألمانيا أن السلطات الألمانية لم تتمكن مساء أمس الجمعة (14 يوليو/ تموز 2017) لمدة تزيد عن خمس دقائق من الاتصال بطائرة مصرية، الأمر الذي جعلها تخطر القوات الجوية وفقاً لما هو معمول به في هذه الحالات.
وكانت الطائرتان التابعتان للجيش الألماني قد أقلعتا من مدينة نويبورغ في بافاريا ولحقتا بالطائرة المصرية بسرعة كبيرة، ما جعلهما تخترقان حاجز الصوت وتحدثان صوت فرقعة عالية.
هذا وذكرت الشرطة أنها تلقت اتصالات من مواطنين في عدة مدن بعد أن أصيبوا بالقلق جراء هذا الصوت. يذكر أن الطائرة المصرية أقلعت من الغردقة، التي وقع بها أمس هجوم بسكين أسفر عن مقتل سائحتين ألمانيتين.
من جانبه، قال متحدث باسم سلاح الجو الألماني إن هذه الحادثة لم يكن لها تأثير على الأمر الصادر للطائرتين بتعقب الطائرة المصرية، مشيراً إلى أن الموضوع يتعلق " بمناورة روتينية".
لكن الطريف في الأمر أن تدخل طائرتي الجيش لم يكن ضرورياً، إذ أن طاقم الطائرة المصرية كان قد اتصل عبر اللاسلكي بمطار مونستر/ أوسنابروك حتى قبل لحاق الطائرتين بها، ومن المرجح أن الطائرة المصرية استخدمت في وقت سابق تردداً خاطئاً.
شاشة أخبارنا
مع أو ضد : صاحب مقهى يلزم زبائنه على تجديد " الكونسوماسيون " على رأس كل ساعة أو المغادرة ( الصورة )
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية تداول نشطاء بالفيسبوك ، صورة مثيرة للجدل ، لفاتورة مقهى توجد بمدينة الدار البيضاء ، و بالضبط بعين الشق ، حيث ... تفاصيل أكثر
- هبوط طائرة أجنبية بشاطئ شمال أكادير يستنفر الأجهزة الأمنية وهذه هي التفاصيل
- موظف بولاية الدار البيضاء الكبرى يشهر "الصاك" في وجه الفنانة الشعبية الداودية بمهرجان تيفاوين وهكذا كان ردها
- هام للجالية المغربية التي تخطط للقدوم إلى المملكة عبر الطرقات الإسبانية
- خبير أمريكي : جنوب إفريقيا تلعب بالنار بخصوص قضية الصحراء المغربية
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟