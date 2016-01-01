سلسلة مطاعم للوجبات السريعة بالفلبين تتبرع بعشرة ملايين بيزو للمزارعين

تبرعت سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في الفلبين بمبلغ 10 ملايين بيزو /الدولار يوازي 80ر50 بيزو/ لصالح ألف من المزارعين الشباب، وذلك بمناسبة الاحتفال بافتتاح متجرها رقم ألف في حي المال بالعاصمة مانيلا.

وقالت جيزيلا تيونجسون المدير التنفيذي لمجموعة جوليبي فاونديشن، وفقا لموقع صحيفة “ذا فلبين ستار” إن الشركة هي جزء من الثقافة الفلبينية وأيضا حياة الفلبينيين، لذا فهي تدرك أهمية الحفاظ على الصناعة الزراعية في البلاد.

وأضافت المسؤولة أنه استنادا إلى نجاح برنامج ريادة الأعمال في المؤسسة، عقدت المجموعة شراكة مع الوكالات الحكومية وغير الحكومية لتدريب ألف من المزارعين الشبان في إدارة المشاريع الزراعية. وسلم رئيس مؤسسة جوليبي للأغذية، بحضور عدد من المسؤولين، شيكا رمزيا بقيمة التبرع من الشركة لتعليم المزارعين وتدريبهم.