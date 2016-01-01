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بالفيديو: هندي يعيش على تناول كرات الطين والطوب

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو: هندي يعيش على تناول كرات الطين والطوب
 
كشف قروي هندي عن شغف غريب من نوعه، فهو يعيش على تناول كرات الطين الممزوجة بقطع الطوب المكسرة.

 ويظهر كامليشوار (45 عاماً) وهو عامل مهاجر، في مقاطع الفيديو التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتناول وجبة فريدة من نوعها، تتألف من الطين والطوب والخبز على الغداء، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويتنقل كامليشوار من مكان إلى آخر، للعثور على وجباته اليومية، ويمضي ساعات طويلة، بحثاً عن الطين المناسب، ومن ثم يقوم بخلطه بالماء، وتشكيل كرات بحجم منتجات فيريرو روتشي من الشوكولاتة.

ولا يكتفي كامليشوار بذلك، بل يقوم بتحطيم قطع الطوب بيديه، ويضيفها إلى كرات الطين. ويقول إنه يتناول في اليوم الواحد نحو 500 غرام من الطين الممزوج بالطوب، وعلى الرغم من ذلك، لم يتعرض لأية مضاعفات من هذه العادة الغريبة، كما أن أسنانه في حالة سليمة.

ويضيف كامليشوار "أحب تناول الطين والطوب، ولا يوجد شيء آخر في قريتي يغريني بتناوله مثل هذه الوجبة، وخاصة الخضروات والعدس".

وعلى الرغم من أنه يصر على عدم التعرض لأية مضاعفات صحية، إلا أن أعراض اضطراب بيكا تظهر على كامليشوار، ويتميز هذا المرض بالرغبة بتناول عناصر فقيرة بالقيمة الغذائية، وعادة ما يتناول المصابون بهذا المرض الحجارة والرمال والطلاء والأوساخ، وهم معرضون للإصابة بالتسمم، والنقص في العناصر الغذائية التي تحتاجها أجسامهم.

 

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