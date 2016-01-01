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أستاذ يتعرض للاختطاف والاغتصاب على يد 3 فتيات

بواسطة وكالات 54 دقيقة مضت
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أستاذ يتعرض للاختطاف والاغتصاب على يد 3 فتيات

 

في واقعة غريبة من نوعها، أقدمت مجموعة من الفتيات على اختطاف مدرس أثناء انتظاره لوصول حافلة في إحدى المحطات، وقُمن باغتصابه في مدينة ماتشيك زيمبابوي.

وأشارت مصادر بشرطة ماتشيك، إلى أن الفتيات عرضن عليه إيصاله بسيارتهن، فقبل العرض وجلس في المقعد الخلفي مع ثلاث نساء بينما قاد السيارة رجل.

وعرضت إحداهن عليه شرابًا أفقده وعيه، وعندما استيقظ وجد نفسه في غرفة مظلمة مصاباً بكدمات في المنطقة الحساسة، ولم يعثر على محفظة نقوده.

وبعد ذلك عادت اثنتان من الفتيات اللواتي كن في السيارة وطلبتا منه ممارسة الرذيلة معهما، وعندما رفض أشهرت إحداهما بوجهه مسدساً، ثم قامتا باغتصابه بشكل متكرر قبل الإلقاء به في قرية قريبة.

وتم نقل المدرس إلى المستشفى حيث تبين أنه يعاني من إصابات عديدة، فيما ما تزال الشرطة تبحث عن الجناة.

 

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