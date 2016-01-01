بالصور..جراحون يعثرون على 27 عدسة لاصقة في عين امرأة

وجد جراحون 27 عدسة لاصقة عالقة في عين امرأة أثناء تجهيزها لإجراء جراحة الساد.

وقع الحادث في نوفمبر الماضي، لكنه عرف مؤخرا بعد نشر المجلة الطبية البريطانية تقريرا عنه، وفقا لموقع مترو.

وقال طبيب العيون المتخصص"روبال مورجاريا" في مستشفى برمنجهام إن جميع الأطباء لم يروا هذا المشهد من قبل، فقد عثروا على كمية كبيرة جدا من العدسات اللاصقة، حيث وجد 17 عدسة ملتصقة معا، واكتشفوا المزيد فيما بعد.

على الجانب الآخر، لم تكن المرأة البالغة من العمر 67 عاما على علم بفقدان العدسات اللاصقة داخل عينيها، وشعرت بالصدمة بعد معرفة عددها.

وقام الجراحون بتأجيل العملية لتقليل مخاطر الإصابة بالتهاب داخل العين، وأشار الطبيب أن السيدة شعرت بالراحة بعد إزالة العدسات من عينيها.