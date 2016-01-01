بالفيديو.. لحظة انفجار هاتف داخل حقيبة امرأة.
أصيبت امرأة روسية بحالة من الصدمة والفزع لحظة انفجار هاتفها داخل حقيبتها.
أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة والتي يبدو أنه داخل محطة مترو، امرأة تسير وتحمل حقيبتها الشخصية وفجأة انفجر هاتف سامسونج نوت 7 ما أصابها بحالة من الفزع، وقامت برمي الحقيبة على الأرض لتشتعل النيران فيها وتمكن رجل الأمن من اطفائها.
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