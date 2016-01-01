أوامر باعتقال فتاة سعودية بسبب لباسها غير المحتشم (فيديو)

أثار انتشار مقطع فيديو لفتاة سعودية تتجول في نفود الوشم والقرية التراثية بأشيقر، بملابس غير لائقة، حفيظة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروه تجاوزا لكل التقاليد والأنظمة.

وكانت الفتاة المعروفة بلقب "خلود مودل" على موقع "سناب شات" قد ظهرت في مقطع فيديو بملابس متحررة في مكان عام بالسعودية في مشهد غير مألوف.

وتسبب مقطع الفيديو الذي صوره شاب يرافق خلود في القرية التراثية في أشيقر التابعة لمحافظة شقراء في منطقة الرياض، بانتقادات لاذعة ومطالب بالقبض على الفتاة والشاب بعد أن نشرا الفيديو على "سناب شات".

ووجّه محافظ شقراء بشكل رسمي شرطة أشيقر بـ"اتخاذ اللازم بحسب التعليمات" وهو ما يعني توقيف الفتاة والشاب، بعد أن وصف تصرفهما في الخطاب الرسمي بالمخالف لتعاليم الدين الإسلامي وللعادات والتقاليد.