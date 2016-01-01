أوامر باعتقال فتاة سعودية بسبب لباسها غير المحتشم (فيديو)
أثار انتشار مقطع فيديو لفتاة سعودية تتجول في نفود الوشم والقرية التراثية بأشيقر، بملابس غير لائقة، حفيظة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروه تجاوزا لكل التقاليد والأنظمة.
وكانت الفتاة المعروفة بلقب "خلود مودل" على موقع "سناب شات" قد ظهرت في مقطع فيديو بملابس متحررة في مكان عام بالسعودية في مشهد غير مألوف.
وتسبب مقطع الفيديو الذي صوره شاب يرافق خلود في القرية التراثية في أشيقر التابعة لمحافظة شقراء في منطقة الرياض، بانتقادات لاذعة ومطالب بالقبض على الفتاة والشاب بعد أن نشرا الفيديو على "سناب شات".
ووجّه محافظ شقراء بشكل رسمي شرطة أشيقر بـ"اتخاذ اللازم بحسب التعليمات" وهو ما يعني توقيف الفتاة والشاب، بعد أن وصف تصرفهما في الخطاب الرسمي بالمخالف لتعاليم الدين الإسلامي وللعادات والتقاليد.
شاشة أخبارنا
كنز القذافي المدفون يسيل لعاب سكان مدينة خنيفرة
انشغل سكان مدينة “خنيفرة” بقصة كنز الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، المدفون بأحد منازل المدينة، وبدأ الباحثون عن الكنوز التنقيب فعليًا عنه، بعدما صدقوا القصة ... تفاصيل أكثر
- فيسبوكيون : ألمانيات عاريات يتطوعن لفك العزلة عن " مهمشين " و برلمانيات محجبات منشغلات باللهو و " الفلوس داخلة "
- أقصر حدود في العالم .. بين المغرب واسبانيا شريط لا يتعدى طوله 60 مترا !
- فضيحة... عراك بين أستاذ وتلميذ داخل مقهى ينتهي بمخفر الشرطة وهذا هو السبب
- وقع بالقنيطرة .. مقتل موظف وانتحار زوجته الثانية بحقنة سامة
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟