بالفيديو.. حمولة ضخمة فوق "عجلة" تثير دهشة المارة

أثار دراج مؤخرا ضجة كبيرة بعدما تجول على الطريق مع حمولة ضخمة مثبتة على دراجة.

ظهر السائق في مقطع فيديو يحمل حمولة كبيرة على الدراجة، إذ تمكن من الحفاظ على توازنه والبقاء في وضع مستقيم أثناء السير على الطريق بالقرب من نهر هوانجبو في شنغهاي رغم حجب الرؤية.

تم نشر اللقطات عبر تطبيق إنستجرام، وعلق صاحب الفيديو رغم أن المشهد أصبح مألوفا في شنغهاي، فإنها لا يزال مضحكا.