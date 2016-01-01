الرئيسية | الأخـيـرة | بالفيديو.. حمولة ضخمة فوق "عجلة" تثير دهشة المارة

بالفيديو.. حمولة ضخمة فوق "عجلة" تثير دهشة المارة

بواسطة أخبارنا المغربية 5 ساعات 4 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالفيديو.. حمولة ضخمة فوق "عجلة" تثير دهشة المارة

أثار دراج مؤخرا ضجة كبيرة بعدما تجول على الطريق مع حمولة ضخمة مثبتة على دراجة.

 

ظهر السائق في مقطع فيديو يحمل حمولة كبيرة على الدراجة، إذ تمكن من الحفاظ على توازنه والبقاء في وضع مستقيم أثناء السير على الطريق بالقرب من نهر هوانجبو في شنغهاي رغم حجب الرؤية.

 

تم نشر اللقطات عبر تطبيق إنستجرام، وعلق صاحب الفيديو رغم أن المشهد أصبح مألوفا في شنغهاي، فإنها لا يزال مضحكا.

مجموع المشاهدات: 78 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات