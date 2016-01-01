بالفيديو .. عارضات أزياء يعرضن أنفسهن للخطر أسفل طائرة
فتحت السلطات المسئولة عن الطيران بولاية راجستان بشمال الهند تحقيقا بعد ظهور عدد من العارضات تقفن أسفل طائرة خلال إقلاعها من أحد المطارات بالولاية.
حسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وقفت عارضات الأزياء على المدرج فيما حلقت الطائرة من أعلى رؤوسهن بعدة سنتيمترات، وظهرت الفتيات التسعة تضحكن بالرغم من تعريضهن حياتهن للخطر.
علق أحد المسئولين عن هيئة الطيران على الحادث قائلا إن " الطيار ربما يغير رأيه ويقرر الهبوط مرة أخرى لسبب ما وهو ما لن يترك لهن مجالا للفرار من على المدرج".
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