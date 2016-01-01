بالفيديو: صينيون يستمتعون بوجبة ساخنة داخل مطعم غمرته مياه الفيضانات
أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ردة فعل زبائن أحد المطاعم الصينية الغريبة بعدما تدفقت مياه الفيضانات إلى داخل المطعم الذي كانوا يتناولون الطعام فيه.
ويظهر الفيديو الذي تم تصويره يوم الخميس الماضي في مطعم في تشانغتشون بمقاطعة جيلين، مجموعة من الأشخاص وهم يتابعون وجبتهم رغم تدفق المياه إلى داخل المطعم ومحاصرتها لطاولتهم.
فبينما جلس الزبائن يستمتعون بوجبتهم الساخنة في المطعم متجاهلين مياه الفيضانات التي بدأ مستواها في الازدياد داخل المطعم، ظهر أشخاص آخرون وهم يحاولون الهروب من المكان.
وليست هذه الحادثة الأولى من نوعها، ففي العام الماضي أظهر مقطع فيديو لقي رواجاً كبيراً على الإنترنت، رجلاً من هونغ كونغ وهو يستمتع باحتساء كوب من القهوة داخل مقهى غرق بمياه الفيضانات، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.
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