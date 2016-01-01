الرئيسية | الأخـيـرة | بالفيديو: صينيون يستمتعون بوجبة ساخنة داخل مطعم غمرته مياه الفيضانات

بالفيديو: صينيون يستمتعون بوجبة ساخنة داخل مطعم غمرته مياه الفيضانات

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالفيديو: صينيون يستمتعون بوجبة ساخنة داخل مطعم غمرته مياه الفيضانات

 

أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ردة فعل زبائن أحد المطاعم الصينية الغريبة بعدما تدفقت مياه الفيضانات إلى داخل المطعم الذي كانوا يتناولون الطعام فيه.

ويظهر الفيديو الذي تم تصويره يوم الخميس الماضي في مطعم في تشانغتشون بمقاطعة جيلين، مجموعة من الأشخاص وهم يتابعون وجبتهم رغم تدفق المياه إلى داخل المطعم ومحاصرتها لطاولتهم.

فبينما جلس الزبائن يستمتعون بوجبتهم الساخنة في المطعم متجاهلين مياه الفيضانات التي بدأ مستواها في الازدياد داخل المطعم، ظهر أشخاص آخرون وهم يحاولون الهروب من المكان.

وليست هذه الحادثة الأولى من نوعها، ففي العام الماضي أظهر مقطع فيديو لقي رواجاً كبيراً على الإنترنت، رجلاً من هونغ كونغ وهو يستمتع باحتساء كوب من القهوة داخل مقهى غرق بمياه الفيضانات، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات