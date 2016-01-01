باحثون- الناس تخدعهم الصور المحرفة

توصل باحثو جامعة وُرِك البريطانية إلى نتيجة مفادها أنّ الناس يسقطون بسهولة نسبيا في فخ الصور المحرفة بعد أن عرضوا صورا أصلية وأخرى محرفة على مئات المتطوعين لتقييمها من ناحية مدى صحتها بعد أن حرف الباحثون هذه الصور من خلال تركيب قارب فوق بحيرة على سبيل المثال أو من خلال تغيير ظروف الضوء.

ونشر الباحثون نتائج دراستهم الإثنين ( السابع عشر من تموز 2017) في دورية "كوجنيتف ريسيرش، برينسبالس اند امبليكشنز" لدراسات البحث الإدراكي ومبادئه وآثاره. وبشكل عام فإنّ المحترفين يستطيعون ببساطة و باستخدام برامج حاسوب حديثة لمعالجة الصور تعديل الصور. بل أصبحت هناك الآن برامج حاسوب متخصصة في كشف الصور المزيفة.

وقال الباحثون تحت إشراف صوفي نايتنغيل إنّ دراسات سابقة تضمنت صورا كومبيوترية أظهرت أن كثير من الناس لا يستطيعون الكشف عن أوجه الخلل في الأشكال الهندسية. أراد الباحثون من خلال هذه الدراسة معرفة مدى قدرة الناس على التعرف على أوجه التحريف في الصور الحقيقية اليومية "حيث إن للصور تأثيرا قويا على ذكرياتنا، فإذا لم يستطع الناس التمييز بين التفاصيل الحقيقية والتفاصيل المزيفة في الصور فمن الممكن من خلال التلاعب في الصور غالبا تغيير ما نعتقد به وما نتذكره" حسبما أوضح ديريك واتسون، أحد المشاركين في الدراسة، في بيان عن الدراسة.

وعرض الباحثون خلال إحدى التجارب التي شارك فيها 707 متطوعين عشر صور على كل متطوع منها خمس صور أصلية وخمس مزيفة. حصل الباحثون على هذه الصور من خلال البحث على موقع غوغل للصور وركبوا على سبيل المثال قاربا في صورة بها رجل يمسك سمكة أو جعلوا أسنان الرجل أكثر لمعانا. يعتبر هذان التغييران معقولين فيما يتعلق بقوانين الفيزياء.

غير أن الباحثين حرفوا الصور بشكل غير معقول حيث تم تشويه مجموعة أشجار في الخلفية أو أزالوا ظل أشجار رغم أن انعكاس هذه الأشجار لا يزال يرى في المياه. كان على المتطوعين أن يقولوا ما إذا كانت الصورة قد حرفت أم لا، واستطاعوا التعرف على الحقيقة في 66% من الحالات ولكنهم نجحوا في كشف الحقيقة أكثر عندما كانت الصور أصلية.