بالفيديو.. عنكبوت يتربص بحشرة يثير رعب مستخدمي الإنترنت

تحولت حشرة جراد تسير بطمأنينة إلى وجبة عشاء لعنكبوت في غمضة عين في مقطع فيديو مخيف.

نشر موقع ذا الصن لقطات لعنكبوت يخرج فجأة من جحره السري، ويخطف الحشرة بذراعيه ويعود مرة أخرى إلى المخبأ.

سجل أحد الأشخاص الفيديو في ناشفيل بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم مشاهدته أكثر من خمسة ملايين مرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.