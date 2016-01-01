بالفيديو.. عنكبوت يتربص بحشرة يثير رعب مستخدمي الإنترنت
تحولت حشرة جراد تسير بطمأنينة إلى وجبة عشاء لعنكبوت في غمضة عين في مقطع فيديو مخيف.
نشر موقع ذا الصن لقطات لعنكبوت يخرج فجأة من جحره السري، ويخطف الحشرة بذراعيه ويعود مرة أخرى إلى المخبأ.
سجل أحد الأشخاص الفيديو في ناشفيل بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم مشاهدته أكثر من خمسة ملايين مرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
شاشة أخبارنا
استنفار في صفوف الأمن بمراكش بسبب "الملاحقين للملك"
أخبارنا المغربية : سناء الوردي رفعت ولاية الأمن بعاصمة النخيل من يقظتها إلى الدرجة القصوى من أجل تأمين الزيارة التي يقوم بها الملك محمد السادس للمدينة ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟