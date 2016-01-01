الرئيسية | الأخـيـرة | بالفيديو.. عنكبوت يتربص بحشرة يثير رعب مستخدمي الإنترنت

بالفيديو.. عنكبوت يتربص بحشرة يثير رعب مستخدمي الإنترنت

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 6 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالفيديو.. عنكبوت يتربص بحشرة يثير رعب مستخدمي الإنترنت

تحولت حشرة جراد تسير بطمأنينة إلى وجبة عشاء لعنكبوت في غمضة عين في مقطع فيديو مخيف.

 

نشر موقع ذا الصن لقطات لعنكبوت يخرج فجأة من جحره السري، ويخطف الحشرة بذراعيه ويعود مرة أخرى إلى المخبأ.

 

سجل أحد الأشخاص الفيديو في ناشفيل بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم مشاهدته أكثر من خمسة ملايين مرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

مجموع المشاهدات: 157 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات