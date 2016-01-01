بالفيديو.. ثلوج بحجم كرة الجولف تقتل الماشية وتدمر السيارات في إسبانيا
شهدت مدينة إسبانية عاصفة ثلجية عنيفة أدت إلى قتل الماشية وتدمير متعلقات السكان المحليين.
التقط السكان المحليون صورا ومقاطع فيديو للطقس الغريب، حيث تحولت السماء إلى اللون الرمادي وبدأ سقوط ثلج ضخم على المدينة أدى إلى وفاة عدد من الأغنام، كما تسببت كرات الثلج في تحطم السيارات، بحسب موقع ذا صن.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ضربت عاصفة قوية مدينة المازين في شمال إسبانيا استمرت 45 دقيقة وتسببت في حدوث فيضانات، أدت إلى عرقلة حركة المرور.
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