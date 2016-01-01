بالفيديو.. مشهد مذهل لصبية يلعبون مع إعصار يمتد من الأرض للسماء

نشر موقع "لايف ليك" مقطع فيديو مذهلا لمجموعة من الصبية والفتيات أثناء لهوهم ومرحهم مع إعصار صغير يمتد من الأرض نحو السماء.

وظهر الإعصار في شكل زوبعة حلزونية رفيعة بدايتها في الأرض ونهايتها في السحب البيضاء في مشهد نادر لم يذكر ناشره مكان وقوعه.