بالفيديو.. حيتان ضخمة تلهو على بعد خطوات من قوارب

حاز ركاب قوارب على مفاجأة غير متوقعة بعد سباحة حيتان يتعدى طولها الـ 15 مترا بجانبهم.

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، رصد مقطع الفيديو الحيتان خلال رحلة هجرتها بجزر فوكلاند وعلى بعد نصف ميل من الشاطئ.

وسعى "بيل وتوم شيتر" البالغان من العمر 40 ،41 عاما إلى رصد تلك المشاهد الرائعة لسباحة الحيتان، التي لم تدرك وجودهم على هذا القرب، وعمل ركاب القوارب على أخذ الحذر لأن الحيتان كانت تقوم بحركات سريعة بينما لا تشعر بهم.