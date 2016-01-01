جزيرة اسكتلندية للبيع بسعر 425 ألف دولار فقط

عُرضت جزيرة اسكتلندية للبيع بمبلغ زهيد لا يتعدى سعر شقة سكنية، وذلك بسبب ماضيها المظلم، حيث سبق وشهدت جريمة قتل، جعلت الكثيرين يحجمون عن الاقتراب منها.



ومقابل 325 ألف جنيه استرليني (425 ألف دولار)، يمكن أن تصبح "ليتل روس" ملكاً لك، وهي جزيرة منارة صغيرة بالقرب من دومفريز، وكانت قد صربت العناوين الرئيسية في الصحف عام 1960، وذلك بعد أن قُتل حارس المنارة على يد زميله.



وتم اكتشاف الجثة، عندما وصل سكرتير المؤسسة الوطنية للقوارب برفقة ابنه لتناول الغداء، وبعد عملية مطاردة، تم إلقاء القبض على الجاني، وحكم عليه بالإعدام، قبل أن تستبدل عقوبته بالسجن مدى الحياة.



ويعادل السعر المعروض للجزيرة التي تمتد على مساحة 29 هكتاراً، سعر شقة من غرفتين في مدينة إدنبرة، وتشمل الصفقة ايضاً كوخاً مبنياً على الجزيرة، مؤلف من 6 غرف نوم، لكن المنارة المؤتمتة بشكل كامل والتي تعود للقرن التاسع عشر، لا تدخل ضمن الصفقة، بحسب صحيفة التلغراف البريطانية.



ومنذ ارتكاب الجريمة البشعة في الجزيرة، تتم إدارة المنارة من قبل مفوضي المنارات الشمالية، الذين يقومون بزيارات دورية إليها على مدار العام، لإجراء عمليات الصيانة.



يُذكر أن "ليتل روس" ليست الجزيرة الوحيدة المعروضة للبيع في اسكتلندا، حيث عُرضت "ذا إيسل أوف إلفا" للبيع مقابل 4.25 مليون جنيه استرليني (5.5 مليون دولار)، وهي ثاني أكبر جزيرة في البلاد.