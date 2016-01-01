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بالفيديو.. سائق حافلة يقشر تفاحة أثناء القيادة

بواسطة أخبارنا المغربية 6 ساعات 17 دقيقة مضت
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بالفيديو.. سائق حافلة يقشر تفاحة أثناء القيادة

نشرت إحدى القنوات عبر موقع يوتيوب مشهدا مروعا لسائق يقشر تفاحة أثناء قيادة حافلة ويخاطر بحياة الركاب.

 

وقع الحادث الغريب على الطريق في تايتشو بشرق الصين، وظهر السائق يقشر التفاحة ويبدأ في تقطيعها لتناولها بهدوء وكأنه أمر مألوف.

 

وذكرت التقارير المحلية أن السائق تم منعه من قيادة السيارات مدى الحياة.

 
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