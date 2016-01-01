بالفيديو.. سر سقوط أمطار على سيارة في الصين دون غيرها

أثار مقطع فيديو حيرة خبراء الطقس بعد انهيار عمود من المطر على سيارة متوقفة دون غيرها من السيارات.

حسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أظهر مقطع الفيديو تساقط الأمطار على السيارة وكأن سحابة مخصصة لهطول المطر على السيارة في ظاهرة مناخية غريبة وقعت بشرق الصين، لكن المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية يشتبه في أن المياه كانت موجهة بواسطة خرطوم.

رصد مقطع الفيديو 30 مليون مشاهدة منذ نشره وصرح ناشره فيما بعد أنه كان مجرد مقلب، ويعتقد الخبراء أن المياه تم سكبها من أعلى مبنى مع تغيير زاوية الكاميرا.