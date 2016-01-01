بالفيديو.. مفاجأة في أقوال فتاة التنورة القصيرة بعد القبض عليها بالسعودية
ذكرت وسائل إعلام سعودية أن المودل "خلود" والتي ظهرت في مقطع وهي تتجول بملابس قصيرة ومكشوفة في القرية التراثية في أشيقر التابعة لمحافظة شقراء في منطقة الرياض، أقرت في أقوالها بزيارة الموقع رفقة محرمها، إلا أنها نفت أن تكون نشرت المقطع المتداول بنفسها، موضحة أنه تم نشره بواسطة حساب مضاف لديها دون علمها.
وأثارت "خلود "وهي إحدى نجمات مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها فيديو وهي تتجول بتنورة قصيرة وملابسها مكشوفة، وتدخلت جهات سعودية رسمية لتوقيف الفتاة ومصورها الشاب لتهدئة موجة غضب عارمة اندلعت بعد تداول المقطع في المملكة التي تفرض على نسائها بالقانون ارتداء ملابس محتشمة.
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