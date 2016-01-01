بالفيديو.. رجل يستدرج كوبرا ويمسكها بيديه العاريتين

حقق رجل 3 ملايين و570 ألف مشاهدة عبر موقع التواصل الاجتماعي بعد جرأته في الإمساك بأفعى الكوبرا السامة.

وفقا لمقطع الفيديو استدرج الرجل الأفعى خارج جحرها ثم أمسكها من ذيلها بقوة وسحبها حتى استطاع وضعها داخل جوال أعده للإطباق عليها وسط صيحات تشجيع أهالي القرية.