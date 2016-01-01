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ما هو الطلب الأكثر إزعاجاً لمضيفة الطيران؟

بواسطة أخبارنا المغربية 36 دقيقة مضت
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ما هو الطلب الأكثر إزعاجاً لمضيفة الطيران؟

هنالك العديد من الأشياء التي تثير إزعاج مضيفات الطيران، مثل وقاحة المسافرين أو تعاملهم الفظ، إلا أن هنالك ما يغضب مضيفة الطيران أكثر من أي شيء آخر، على الرغم من أنه ليس سلوكاً عدوانياً أو فظاً.

كشف أحد العاملين في سلك الطيران، بأن هنالك طلباً واحداً يثير إزعاج مضيفة الطيران أكثر من أي شيء آخر، وهو أن يطلب المسافرون من المضيفة كوباً من الكولا دايت.

ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض ضغط الهواء في المقصورة، ما يجعل طرح ثاني أكسيد الكربون الذي يتواجد بكمية كبيرة في الكولا دايت أكثر سهولة، ويساعد على تصاعد الفقاعات الغازية بشكل مكثف أثناء عملية السكب.

وقالت إحدى مضيفات الطيران بأن أكثر ما يزعجها هو انتظار الفقاعات الغازية حتى تتلاشى لتمضي قدماً في سكب الكولا دايت بسبب الوقت الذي تستغرقه هذه العملية، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

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