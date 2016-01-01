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بالفيديو.. سمكة غريبة تسبب رعبا للمواطنين في روسيا

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو.. سمكة غريبة تسبب رعبا للمواطنين في روسيا

أثارت سمكة غريبة حاولت عقر أشخاص عند الاقتراب من بحيرة كروغوي ضجة كبيرة مؤخرا في سيبيريا.

 

ظهرت السمكة لها أسنان حادة وفكين قويين وذيل سميك قوي، ما جعل البعض يعتقد أنها قد تكون سمكة متحولة نتيجة لإلقاء النفايات المشعة في البحيرة من قبل مصنع للمواد الكيميائية.

 

وذكر موقع ذا صن أن السمكة البالغ طولها 1.2 متر حاولت عض عدد من الناس اقتربوا منها لإلقاء نظرة فاحصة. ويمكن رؤية السمكة تقضم عصا في يد مجموعة من الصيادين بعد وضعها على الأرض.

 

وقال مشاهدو اللقطات إن السمكة تجمع بين رأس سمك البيرانا المخيف وجسم سمك القد.

 

لكن كشف الخبراء أن السمكة ربما تكون سمكة "ولفيش"، وهي سمكة مفترسة تعيش في قاع المحيط المتجمد الشمالي، ولها وجه قبيح.

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