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شاهد.. شخص يسرق حذاء من أمام مسجد

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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شاهد.. شخص يسرق حذاء من أمام مسجد

وثقت كاميرا مراقبة لحظة سرقة شخص حذاء من أمام باب مسجد بعد انتهائه من الصلاة.

 

أظهر مقطع الفيديو لحظة خروج شخص من المسجد بعد انتهائه من الصلاة؛ حيث أخذ حذاء جديدا وخبأه في سترته ثم ارتدى حذاءه وفر هاربا من المكان.

 

ولم يذكر ناشر الفيديو أي معلومات عن مكان الواقعة.

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