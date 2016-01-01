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مشهد صادم لطفلين يسيران على حافة نافذة بالطابق الـ 11

بواسطة أخبارنا المغربية 5 دقيقة مضت
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مشهد صادم لطفلين يسيران على حافة نافذة بالطابق الـ 11

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو يوثق لحظة خطفت الأنفاس لطفلين صغيرين يلعبان سوياً على حافة ضيقة لنافذة منزلهم الواقع في الطابق الـ 11 في مدينة بالصين.

 ويظهر الفيديو الذي التقطه أحد الجيران طفلتً وطفلة أعمارهما تتراوح بين السابعة والثامنة من العمر، يسيران ذهاباً وإياباً على حافة نافذتين تطلان على الشارع، ومن الواضح في الفيديو أنهما يطاردان بعضهما البعض فهما يخرجان ويدخلان من النافذتين، كأنهما يلعبان لعبة "الغميضة".

ويبدو أن الشخص الذي التقط المقطع أرسله على الفور إلى الشرطة التي حضرت على الفور وقامت باستدعاء الوالدين على وجه السرعة، إذ كانا خارج المنزل، تاركين طفليهما بالإضافة إلى طفل آخر كان داخل المنزل لم يكن يلعب معهما.

وأصيب الوالدان بالذعر عندما شاهدا مقطع الفيديو مع ضابط الشرطة، الذي وجه إنذاراً وتحذيراً للوالدين بالحفاظ على سلامة وتأمين حياة أطفالهما من الخطر.

 

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