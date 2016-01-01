بالفيديو: شاب بلا أطراف يتحول إلى بطل لكمال الأجسام
أظهر مقطع فيديو مثير للدهشة، نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي شاباً مصاباً بحالة وراثية نادرة وهو يتمرن بإطار عجلة ضخمة يبلغ وزنها 152 رطلاً، داخل صالة رياضية في منطقة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية.
ويظهر الفيديو، نيك سانتوناستاسو وهو يرفع الإطارات السوداء الثقيلة، تسع مرات على الأقل بسرعة مثيرة للدهشة.
يذكر أن الشاب يعاني من حالة وراثية نادرة تعرف باسم متلازمة هانهارت، التي تؤثر على نمو الأطراف في سن الطفولة، ويبلغ معدل بقاء المصابين بها على قيد الحياة 30 بالمئة فقط.
ويقول سانتوناستاسو، إن هنالك 12 شخصاً مصاباً بهذه الحالة في جميع أنحاء العالم، وأن 8 منهم ماتوا بالفعل. وأضاف: "أنا أتمرن في الصالة الرياضية بشكل شبه يومي، بدون كلل أو تعب، وأسعى لتقوية جسدي على الدوام، حصلت على شهرة واسعة على الانترنت في وقت قصير، وسأواصل التمرين لأصبح نموذجاً للياقة البدنية، وبطلاً في كمال الأجسام"
وقد استقطب سانتوناستاسو اهتمام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقاطع الفيديو العديدة التي نشرها مؤخراً، والتي يظهر فيها وهو يتمرن بطرق مختلفة. وينوي سانتوناستاسو أن يصبح محاضراً للتنمية البشرية خلال وقت قصير لتحفيز الناس على قوة الإرادة والعمل الجاد مهما كانت حالتهم الجسدية، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.
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