بالفيديو...طفلة سويسرية صغيرة ترعب العالم بعد تأكيدها رؤية يوم القيامة وتصف أمورا مذكورة في القرآن

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” مقطع فيديو لفتاة سويسرية صغيرة تقول إنها شاهدت نهاية العالم عندما صعدت إلى السماء مع الملاك، إلا أنه لم يتسن لأحد التحقق من صحته.

وقالت الفتاة التي لم يأت الفيديو على ذكر اسمها، لأن الفيديو على ما يبدو مُصور بكاميرا عن شاشة تلفزيون، “كانت الأرض تحترق، وأزيحت السحب، والنجوم تسقط والسماء طويت، وعم الظلام”.

وعند سؤالها كيف أُزيحت السماء قالت: كأنها صحيفة وقام شخص بطيّها ولفّها جيداً، وكان هناك الكثير من الناس، وبعضهم مربوط مع آخرين في السماء.. وكان الناس ينظرون إلى السماء ويدخلون في حفرة كبيرة.

وتابعت الفتاة: كنت أريد أن أعرف ما هو موجود في تلك الحفرة، وعندما ألقيت نظرة سمعت صراخ الكثيرين وكان هناك ناس يتقيؤون ويأكلون قيأهم.

وعند سؤالها فيما لو كانت هناك وحدها، أجابت الصغيرة: لا كنت مع الملاك الذي أمسكني جيداً من يدي كي لا أسقط.

كما رأيت أحجاراً تتساقط ورأيت ناس تلعن الشياطين وبعضهم ملتصق في الحائط والحائط به نار مشتعلة.

وقالت: كنا نمضي بسرعة قوية إلى السماء وكنت دائماً أرفع رأسي، والحفرة كانت في الأسفل وبعيدة عن الجنة التي رأيتها أيضاً.