بتذكرة واحدة تناول الطعام الفاخر مجاناً في المطار لعام كامل
نجح مسافر ماكر بالاستمتاع بمميزات الدرجة الأولى عبر تناول وجباتها المميزة في أحد المطارات يومياً لمدة عام كامل، عبر شراء تذكرة طيران واحدة فقط.
تمكن الشاب الصيني كوونغ واه يت بوه، من استغلال تذكرة طيران واحدة في تناول الطعام الفاخر في صالة المطار التابعة للدرجة الأولى مجاناً بشكل يومي لمدة عام كامل.
وبحسب ما ورد في موقع نيوز إي يو الإلكتروني، فإن الشاب اشترى تذكرة واحدة في الدرجة الأولى للاستمتاع بجميع الوجبات والمشروبات المتوفرة في صالات كبار الشخصيات في المطار، حيث كان يرتاد الصالة بشكل يومي ويتناول ما لذ وطاب من مأكولات ومشروبات قبل أن يقوم بإعادة جدولة رحلته وتأجيلها لليوم التالي، وظل على هذه الحال لمدة تجاوزت 300 يوم.
ويذكر أن الشاب كان يعمد إلى إلغاء تذكرته ويسترد نقوده قبيل انتهاء صلاحيتها، ويشتري تذكرة جديدة بنفس النقود ليتمتع بمميزاتها في المطار من جديد.
وفي نهاية المطاف تمكنت إدارة الطيران في المطار من اكتشاف حيلة الشاب، وحظرت عليه استخدام مرافقها الفاخرة، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.
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