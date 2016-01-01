الرئيسية | الأخـيـرة | بتذكرة واحدة تناول الطعام الفاخر مجاناً في المطار لعام كامل

بتذكرة واحدة تناول الطعام الفاخر مجاناً في المطار لعام كامل

بواسطة أخبارنا المغربية 9 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بتذكرة واحدة تناول الطعام الفاخر مجاناً في المطار لعام كامل

نجح مسافر ماكر بالاستمتاع بمميزات الدرجة الأولى عبر تناول وجباتها المميزة في أحد المطارات يومياً لمدة عام كامل، عبر شراء تذكرة طيران واحدة فقط.

تمكن الشاب الصيني كوونغ واه يت بوه، من استغلال تذكرة طيران واحدة في تناول الطعام الفاخر في صالة المطار التابعة للدرجة الأولى مجاناً بشكل يومي لمدة عام كامل.

وبحسب ما ورد في موقع نيوز إي يو الإلكتروني، فإن الشاب اشترى تذكرة واحدة في الدرجة الأولى للاستمتاع بجميع الوجبات والمشروبات المتوفرة في صالات كبار الشخصيات في المطار، حيث كان يرتاد الصالة بشكل يومي ويتناول ما لذ وطاب من مأكولات ومشروبات قبل أن يقوم بإعادة جدولة رحلته وتأجيلها لليوم التالي، وظل على هذه الحال لمدة تجاوزت 300 يوم.

ويذكر أن الشاب كان يعمد إلى إلغاء تذكرته ويسترد نقوده قبيل انتهاء صلاحيتها، ويشتري تذكرة جديدة بنفس النقود ليتمتع بمميزاتها في المطار من جديد.

وفي نهاية المطاف تمكنت إدارة الطيران في المطار من اكتشاف حيلة الشاب، وحظرت عليه استخدام مرافقها الفاخرة، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات