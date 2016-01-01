بطلة تنس تعاقب مشجع مزعج بلبس "تنورتها" واللعب ضدها

أثناء بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس التي انتهت يوم الأحد الماضي (16 تموز/يوليو 2017) جرت مباراة استعراضية جمعت الثنائي النسائي كيم كلايسترز / ريناي ستوبس ضد الثنائي أندريا ييغر وكونشيتا مارتينيز.

وأثناء المباراة أزعج أحد المشاهدين لاعبة التنس البلجيكية كيم كلايسترز بصراخه المستمر وتوجيهه النصائح للاعبة البلجيكية، كما ذكر موقع "أن تي فاو" الألماني. ولم تستطع كيم كلايسترز (34 عاماً) متابعة المباراة ودعته بصورة مفاجأة إلى اللعب أمامها وأن ينزل إلى أرضية الملعب حتى يتسنى له صد ضرباتها، وطلبت كلايستر من المشجع لبس الزي الأبيض الخاص بالبطولة وقدمت له تنورة بيضاء ليلبسها.

وذكر المشجع واسمه كريس كين لمحطة "بي بي سي" أن كيم كلايستر سألت الجمهور فيما إذا يفضلوا أن تكون ضرباتها إلى جهة اليمين أم إلى جهة اليسار، فرد عليها كريس بكلمة ساخرة، فما كان منها إلا أن أضطرته إلى النزل إلى أرضية الملعب وألبسته التنورة ليبدأ معها اللعب.

وعرض منظمو البطولة فيلم المبارة الفكاهية بين كلايسترز والمشجع المزعج في موقع يوتيوب. وحصل الفيديو على ملايين المشاهدات.

وشكر كريس كين كيك لايكستر بعد انتهاء المباراة في موقع توتير قائلا:" شكرا لك لإرسالك كرة سهلة لصدها. ولقد صنعت مني بطلا أمام بناتي الثلاث اللواتي يقدسنك".

وذكر كريس لمحطة "بي بي سي" أنه بصدد عرض التنورة التي أعطته إياها كلايستر في المباراة في مزاد علني يخصص ريعه للأعمال الخيرية.