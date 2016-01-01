قارب من العبوات البلاستيكية لنشر التوعية البيئية
قامت جمعية خيرية بريطانية تعنى بشؤون البيئة والتلوث، ببناء قارب من العبوات البلاستيكية، بعدما تم جمعها من كافة شواطئ البلاد، بهدف زيادة الوعي البيئي لدى السكان، وتنبيههم حيال مخاطر الثلوث.
وبنت جمعية سيرفرز أغينست سيوجيج البريطانية، القارب بأكملة من آلاف العبوات البلاستيكية التي تم جمعها من مختلف الشواطئ في جميع أنحاء بريطانيا.
وقالت المجموعة إن القارب الذي أطلقت عليه اسم "بوتي ماك بوتل فيس" هو جزء من مشروع "ويستلاند" التوعوي الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى السكان، وتحذيرهم من مخاطر رمي الفضلات على الشواطئ وفي المحيط.
ويذكر بأن المؤسسة الخيرية شرعت في تنفيذ خطة مؤلفة من خمس مراحل، لمساعدة المجتمعات المحلية للتخلص من الفضلات البلاستيكية، وإعادة تدويرها للإفادة منها، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.
شاشة أخبارنا
من مسيرة 20 يوليوز .. رجل أمن يثير السخرية على الفيسبوك بعد ركله لدراجة نارية (فيديو)
أخبارنا المغربية : متابعة موجة سخرية كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارها رجل أمن وهو يقوم بركل دراجة نارية من نوع "سكوتر" مركونة في أحد الشوارع ... تفاصيل أكثر
- بالفيديو...طفلة سويسرية صغيرة ترعب العالم بعد تأكيدها رؤية يوم القيامة وتصف أمورا مذكورة في القرآن
- جدارمية يغامرون بحياتهم و ينقذون شفار من بين أيدي مواطنين أشبعوه ضربا
- بعد اعترافها بإصابتها بمرض خبيث، أبيضار تكشف تفاصيل محنتها الصحية
- فيديو صادم... دركيون يخاطرون بحياتهم وسط سيل من الحجارة والعصي وينقذون لصا من موت محقق على يد أصحاب "شرع اليد"
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟