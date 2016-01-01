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قارب من العبوات البلاستيكية لنشر التوعية البيئية

بواسطة أخبارنا المغربية 56 دقيقة مضت
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قارب من العبوات البلاستيكية لنشر التوعية البيئية

قامت جمعية خيرية بريطانية تعنى بشؤون البيئة والتلوث، ببناء قارب من العبوات البلاستيكية، بعدما تم جمعها من كافة شواطئ البلاد، بهدف زيادة الوعي البيئي لدى السكان، وتنبيههم حيال مخاطر الثلوث.

وبنت جمعية سيرفرز أغينست سيوجيج البريطانية، القارب بأكملة من آلاف العبوات البلاستيكية التي تم جمعها من مختلف الشواطئ في جميع أنحاء بريطانيا.

وقالت المجموعة إن القارب الذي أطلقت عليه اسم "بوتي ماك بوتل فيس" هو جزء من مشروع "ويستلاند" التوعوي الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى السكان، وتحذيرهم من مخاطر رمي الفضلات على الشواطئ وفي المحيط.

ويذكر بأن المؤسسة الخيرية شرعت في تنفيذ خطة مؤلفة من خمس مراحل، لمساعدة المجتمعات المحلية للتخلص من الفضلات البلاستيكية، وإعادة تدويرها للإفادة منها، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.

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