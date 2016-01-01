فرضت بلدية مدينة ميلانو حظراً على استخدام عصي السيلفي، والعبوات الزجاجية ابتداء من 14 يوليو (تموز) الجاري، لمنع انتشار القمامة والتصرفات الغير لائقة خلال أشهر الصيف.



وقد وجهت البلدية تحذريات للمواطنين والسياح على حد سواء من استخدام الألعاب النارية في المناطق السياحية، أو رمي العبوات الزجاجية الفارغة أو المعدنية بشكل عشوائي، إضافة إلى عدم استخدام عصيّ السيلفي في التقاط الصور.



كما تم حظر الشاحنات الغذائية، وأي نوع من أنواع التجارة المتنقلة في الشوارع، في هذه الخطوة التي ستستمر حتى 13 أغسطس (آب) ويمكن أن تمدد حسب الضرورات.



ونقلت صحيفة "ذي إنديبندنت" عن كارميلا روزا، عضو المجلس المحلي في مدينة ميلانو، قولها بأن الحظر قابل للتجديد في حال اقتضت الضرورة، وأضافت بأن الغرض من هذا القانون هو الحفاظ على نظافة المدينة والمرافق العامة فيها.



واتبعت العديد من المدن الإيطالية إجراءات ممثالة بهدف القضاء على القمامة والسلوك الفوضوي، بما في ذلك مدينة روما التي حظرت مبيعات الكحول في وقت متأخر من الليل، وفرضت غرامة على الأشخاص الذين يقومون بالاستحمام داخل النوافير، بحسب موقع "يو بي آي" الإلكتروني.