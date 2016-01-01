الأمير وليام وعقيلته يفاجئان ركاب قطار سريع في ألمانيا

توجه الأمير البريطاني ويليام وقرينته دوقة كامبريدج كيت اليوم الجمعة (21 تموز/يوليو) من برلين إلى هامبورغ على متن قطار سريع في ختام زيارتهما لألمانيا. ووسط اندهاش المسافرين، صعد الزوجان الملكيان على متن العربة الأولى بقطار (إنتر سيتي إكسبريس) من محطة القطار الرئيسية في العاصمة الألمانية صباح اليوم.

وفي هامبورغ، زار الأمير وزوجته دار "إلب فيلهارموني" الموسيقية لحضور حفل أطفال تفعالي مع أوركسترا هامبورغ في القاعة الكبيرة. وتعزف الأوركسترا بمشاركة نحو 350 طفلا من مدارس ابتدائية من أحياء بسيطة اجتماعيا مقطوعة موسيقية بعنوان "يوري يبحث عن سيمفونية المصير"، والتي تتخللها مقاطع من السيمفونية الخامسة لبيتهوفن. ودخل الأمير وزوجته إلى القاعة وسط ترحيب العديد من المتفرجين، وكان برفقتهما عمدة هامبورغ أولاف شولتس ومدير "إلب فيلهارموني" كريستوف ليبن-زويتر. وزار الضيفان الملكيان في وقت سابق اليوم أيضا المتحف البحري الدولي في هامبورغ.

تجدر الإشارة إلى أن هامبورغ هي المحطة الأخيرة في جولة الزوجين الملكيين التي استغرقت ثلاثة أيام في ألمانيا، وشملت زيارة برلين وهايدلبرغ أيضا. ولم يتم مشاهدة الأمير جورج والأميرة تشارلوت برفقة والديهما خلال توجههما إلى هامبورغ، إلا أنهما سيرافقان والديهما قبيل الإقلاع من هامبورغ للعودة إلى لندن مساء اليوم.