الأهرامات تدفع هذه المرأة لخسارة 70 كيلو من وزنها

مكنت سيدة بريطانية تعاني من البدانة المفرطة من خسارة نحو نصف وزنها، وذلك بعد أن شعرت بإحراج كبير، بسبب صورة التقطتها خلال رحلة إلى مصر، وظهرت فيها أضخم من أهراماتها.



وكان وزن السيدة هيلين كينش (37 عاماً)، قد وصل إلى نحو 150 كيلوغراماً، عندما قررت الذهاب برحلة مع أسرتها إلى الأهرامات، والتقطت صوراً تذكارية بصحبة أبنائها، لكن هذا الصور غيرت مجرى حياتها بشكل كبير، بعد أن لاحظت أنها تبدو ضخمة للغاية فيها، وأكبر حجماً من الأهرامات، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.



وقررت هيلين بعد أن شاهدت الصور، التخلي عن نمط حياتها غير الصحي، حيث تقول: "شعرت بصدمة كبيرة عندما شاهدت الصورة، لم أكن أعلم أنني بهذه الضخامة، لقد بدوت حقاً أضخم من الأهرامات".

وأضافت: "أذكر أنني قررت التقاط صورة، أظهر فيها وكأنني ألمس قمة الهرم، وكانت المفاجأة عندما شاهدت الصورة، حيث ظهرت ضخمة بشكل لا يصدق، وعلى الرغم من أن زوجي قال إنها صورة رائعة، إلا أنني كنت أدرك أنها سيئة للغاية".



ومنذ ذلك الوقت، تخلت هيلين عن تناول الشوكولاتة على الفطور، واستبدلتها بأطعمة صحية، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، وتمكنت من خسارة نحو 70 كيلو من وزنها حتى الآن.