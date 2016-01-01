بالفيديو: هذا الشاب يتوقف عن التنفس كلما غط في النوم
يعاني شاب بريطاني من حالة مرضية نادرة، جعلت حياته مهددة بشكل دائم، حيث يتوقف عن التنفس، كلما غط في النوم، واضطر أن يعيش على أجهزة دعم الحياة منذ الولادة.
وكان ليام ديربيشاير (18 عاماً)، قد ولد وهو يعاني من مرض نقص التهوية المركزي، أو ما يعرف باسم "لعنة أودنين"، وهو مرض وراثي نادر، يعاني منه نحو 1500 شخص فقط حول العالم. لكن حالة ليام من الحالات المتطرفة للغاية، لدرجة أن الأطباء أخبروا والديه أنه لن يعيش أكثر من ستة أسابيع بعد الولادة.
إلا أن ليام خالف جميع توقعات الأطباء، وسيحتفل قريباً بعيد ميلاده الثامن عشر، لكنه عاش جميع هذه السنوات وهو ينام في سرير طبي، متصلاً بأجهزة التنفس التي تزود رئتيه بالأوكسجين اللازم خلال النوم، بحسب موقع أوديتي سنترال.
وتبدو غرفة ليام مزيجاً من غرفة شاب مراهق وغرفة مستشفى، فإلى جانب هياكل الليغو وهي هوايته المفضلة، تشاهد الأسلاك والأجهزة الطبية. وعلى الرغم من أن أجهزة الاستشعار تراقب دائماً علاماته الحيوية، إلا أن من الضروري وجود شخص إلى جانبه باستمرار، وذلك لتفادي أية مشكلة يمكن أن تحدث.
وشكل مرض ليام عبئاً كبيراً على الأسرة، التي كان عليها إنفاق الآلاف من الدولارات على فواتير الكهرباء ومصادر الطاقة الاحتياطية، لضمان تشغيل أجهزة التنفس بشكل دائم، لكن والديه يشعران السعادة، لمنحه فرصة لحياة طبيعية قدر الإمكان.
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