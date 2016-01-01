ما السر في ثلاجة البيت الأبيض ليسرقها المتحدث باسمه ليلا!
اتهم الناطق باسم الرئاسة الأمريكية شون سبايسر، الذي استقال من منصبه قبل يومين، بسرقة ثلاجة صغيرة تابعة لموظفي البيت الأبيض.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن الحادثة وقعت بعد حوالي شهر من تولي سبايسر مهامه في يناير الماضي.
ووفقا للصحيفة، فإنه في بادئ الأمر أرسل مساعدا له إلى مبنى إداري حيث كانت الثلاجة، ليأخذها من صغار الموظفين العاملين هناك، لكنهم قابلوا الطلب بالرفض.
بعد ذلك، انتظر سبايسر حتى غروب الشمس وانصراف الموظفين ليدخل ويأخذ الثلاجة بنفسه.
وقال أحد موظفي الإدارة إنه شاهد سبايسر وهو يتأبط الثلاجة بالقرب من البيت الأبيض بعد الساعة الثامنة مساء.
وأثارت الحادثة تعليقات ساخرة في مواقع التواصل الاجتماعي:
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