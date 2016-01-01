لن تصدق كيف استعادت هذه المرأة رشاقتها خلال 21 يوماً

كشفت سيدة كندية كيف تمكنت من استعادة رشاقتها خلال 21 يوماً فقط، وذلك من خلال اتباع نظام غذائي قاس للغاية، توقفت خلاله عن تناول الطعام بشكل كامل.



وفي مقالة نشرتها على مدونة "كوليكتف إيفولوشن" تحدثت ألانا كيتلر (27 عاماً)، عن كيف ساعدتها الحمية المكثفة على مدى 3 أسابيع، على خسارة نحو 7 كيلو من وزنها، بالإضافة إلى السيطرة على حب الشباب الكيسي، وتخليص جسدها من الطفيليات وفرص نمو المبيضات.



وأوضحت ألانا أن النظام الغذائي المدعو "ماستر فان سيستم" يعتمد على تناول عصير الليمون الممزوج بالبرتقال، وشاي الأعشاب، وحلوى البلازما المصنوعة من مسحوق قشور السيليوم، والفحم المنشط المخلوط مع عصير العنب والليمون.



وبالإضافة إلى ذلك، كانت ألانا تحقن نفسها بشكل يومي بحقن خاصة، وتحرم نفسها من الطعام والشراب لفترات تتراوح بين 14 و 18 ساعة في اليوم، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وتعترف المدونة الكندية بأن خطة الحمية الأصلية الموصى بها، والتي تتراوح مدتها بين 40 و 108 يوماً طويلة للغاية، لذلك اختصرتها إلى 21 يوماً فقط.



وتضيف ألانا: "توقفت عن تناول الطعام تماماً لمدة 21 يوماً، ولن تصدق ما حدث! لقد شفي جسدي بشكل كامل، ومنح ذلك جهازي الهضمي الراحة التي كان يحتاج إليها، كما تخلصت من الفطريات وحب الشباب، وها أنا ذا لا زلت على قيد الحياة لأحكي قصتي".



ومن غير المفاجئ أن تخسر ألانا الكثير من الوزن بهذه الحمية القاسية، كما شاركت صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر فيها وقد تخلصت من الأورام والانتفاخات التي كانت تعاني منها.