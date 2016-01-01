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طالب يصمم بطاقة بنكية تعبس بوجهك عندما تنفق الكثير من النقود

بواسطة أخبارنا المغربية 17 دقيقة مضت
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طالب يصمم بطاقة بنكية تعبس بوجهك عندما تنفق الكثير من النقود

صمم طالب بريطاني بطاقة بنكية فريدة من نوعها، تتغير معالم الوجه المرسوم عليها، كلما أنفق حاملها المزيد من النقود.

 وحصل ليام توكوود على جائزة خاصة، عن تصميمه الذي يهدف إلى مساعدة الناس على توفير النقود، حيث تعبس البطاقة في وجه صاحبها، عندما يبدأ بكسر ميزانيته المعتادة، بحسب صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

وتضم بطاقة "إي موت" صورة لوجه على الناحية العليا اليمنى منها، وتتغير تعابير هذا الوجه من الابتسام، إلى الحزن، ومن ثم العبوس والغضب، اعتماداً على المبلغ الذي ينفقه صاحبها. ولا تزال البطاقة بحاجة إلى بعض التطوير، وهي مرتبطة مع تطبيق هاتفي، يساعد المستخدمين على إدارة شؤونهم المالية.

وحصل ليام الذي يدرس التصميم في جامعة ديربي على الجائزة الأولى، في مسابقة الجمعية الملكية للقنون والتصميم، وذلك بعد أن نال ابتكاره استحسان لجنة التحكيم ومدراء البنوك. ولا يعرف بعد إن كانت هذه البطاقة ستستخدم في البنوك بالمستقبل القريب.

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