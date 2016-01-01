طفلة معجزة بحجم كرة تنس تتحدى توقعات الأطباء

على مدى شهرين كاملين، أخبر الأطباء سيدة بريطانية أن ابنتها التي ولدت قبل أوانها بوقت طويل لن تُكتب لها النجاة، لكن الطفلة المعجزة، خالفت كافة التوقعات، وتمكنت من أن تعيش، على الرغم من أن حجمها عند الولادة لم يكن يتجاوز حجم كرة تنس صغيرة.



وكانت الطفلة بوبي قد ولدت يوم 9 مارس (آذار) الماضي، وذلك في الأسبوع الخامس والعشرين من الحمل، وكان وزنها لا يتعدى 350 غراماً، وعلى الرغم من أملها بأن تكتب النجاة لطفلتها، إلا أنها كانت على يقين أن عليها الاستعداد للأسوأ، فاشترت لها لعبة أرنب صغير، لتدفنها معها في حال وفاتها، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وتقول السيدة هانا ويكس والدة الطفلة "كان طولها حوالي 14 سم عند ولادتها، وكانت تبدو صغيرة جداً في الحاضنة، وكانت ذراعاها وساقاها صغيرتان للغاية، لدرجة أنها كانت بحجم كرة تنس صغيرة".



واستطاعت بوبي أن تكسب معركتها، لتكون واحدة من أصغر الأطفال الذين كتبت لهم النجاة، وبعمر نحو 4 أشهر، وصل وزنها إلى نحو 2 كيلو غرام، مقارنة مع حوالي 3.5 كيلو للطفل حديث الولادة.



وتضيف السيدة ويكس "بوبي معجزتنا الصغيرة، وهي طفلة شجاعة، حاربت وحاربت حتى تبقى على قيد الحياة، لقد تمكنت من النجاة، لم نكن لنستلم أبداً، ولكننا في نفس الوقت كنا مستعدين للأسوأ".