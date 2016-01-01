المغرب يقتني إقامة فخمة في واشنطن بـ 14 مليون دولار ، قد تكون مقر سكنى لهذه الشخصية !

أخبارنا المغربية : هدى الجميعي

كشف موقع "بيز جورنال" الامريكي ، أن المغرب اقتنى الاسبوع المنصرم ، إقامة فخمة في واشنطن بقيمة 14 مليون دولار.

و تتواجد الاقامة بحي ماساتشوستس أفينيو في منطقة هايتس، وكانت تعود ملكيتها إلى ماندل أوريسمان، الرئيس السابق لمجموعة أوريسمان للسيارات، وزوجته ماري أوريسمان، وهي سفيرة أمريكية سابقة..

و تتكون الإقامة التي شيدت عام 1962، من 7 غرف و 7 حمامات كاملة و3 غرف نظافة.

و اعتبر ذات المصدر أن الامر يتعلق بأكبر صفقة عقارية بالعاصمة الأمريكية هذا العام .

و أوضح موقع "لوديسك"، أن الإقامة الجديدة التي اشتراها المغرب من المحتمل أن تكون مقر سكنى سفيرة المملكة الحالية لدى واشنطن، جمالة العلوي، ابنة عمة الملك محمد السادس.