معلومات لا تعرفها عن منتجع العاهل السعودي بمدينة طنجة

وصل الملك سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية إلى مقر إقامته بمنتجع "كاب سبارطيل".

واختار الملك سلمان هذا المنتجع تجديدا ليكون هو وجهته لقضاء إجارته الخاصة السنوية للعام الثالث على التوالي.

ويتميز هذا المنتجع بمناظر طبيعية خلابة إذ يعد واحدا من الذي يعد واحدا من أبرز المناطق السياحية في مدينة طنجة، لكن هناك ما لا يعرف الكثير عن المنتجع الساحر، وفي هذا التقرير بعض المعلومات عنه:-

1- المنتجع عبارة عن قمة صخرية جبلية على الساحل المغربي ارتفاعها 315 مترا.

2- يضم مساحات شاطئية وغابوية، بالإضافة إلى توفرها على مشاريع سياحية عديدة.

3- كانت تسمى في الماضى كاب أمبلسيوس (Cap ampelusius)

4- يطلق عليه "عروس الشمال" نظرا لروعة طبيعتها الجغرافية.

5- يوجد به فروع لأشهر الفنادق العالمية.

6- يوجد بها منارة رأس سبارطيل التي بنيت بأمر من السلطان محمد الرابع بن عبد الرحمان وبدأ تشغيلها في 15 أكتوبر 1864 وإنارتها مرئية على بعد 30 ميل بحري.

7- على ساحل رأس سبارطيل توجد جزيرة مغمورة بالمياه، يعتقد البعض أنّها الجزيرة الأسطورية أطلانطس.

8- يوجد بها مغارة هرقل الأسطورية والتي تعد أكبر مغارات إفريقيا، وتم اكتشافها عام 1906، وتوجد فيها سراديب تمتد إلى مسافة 30 متراً في باطن الأرض.

وقال موقع "طنجة24" المحلي أن مدينة طنجة تشهد منذ أسابيع، حالة من الترقب لاستقبال العاهل السعودي، حيث تم حجز 800 غرفة نوم، في عدد من الفنادق، إضافة إلى شقق وفيلات، أيضا، ومئات السيارات الفارهة.

ويتوقع أن يمضي العاهل السعودي والوفد المرافق له نحو شهر في المدينة، تبعا للمدة المحددة لمختلف الحجوزات.